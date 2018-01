später lesen Gesuchter Mann im belgischen Grenzgebiet festgenommen FOTO: Franziska Kraufmann FOTO: Franziska Kraufmann Teilen

Twittern

Teilen



Im Grenzgebiet zu Belgien hat die Bundespolizei in Prüm einen per Haftbefehl gesuchten Mann festgenommen. Wie die Bundespolizeiinspektion Trier am Montag mitteilte, wurde der Mann aus dem belgischen Genk in der Nacht von Freitag auf Samstag bei einer Fahrzeugkontrolle aufgegriffen. dpa