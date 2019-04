später lesen Gesuchter Pferdepfleger in Nordrhein-Westfalen festgenommen Teilen

Ein wegen zahlreicher Einbruchdiebstähle gesuchter Pferdepfleger ist gefasst worden. Er sei am späten Sonntagabend in einem Gasthof in Kürten in Nordrhein-Westfalen festgenommen worden, sagte die Sprecherin der Lübecker Staatsanwaltschaft, Ulla Hingst, am Montag. dpa