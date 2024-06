Medizinische Versorgung Gesundheitsminister: Handlungsbedarf in Krankenhausstruktur

Die Notfallversorgung in den rheinland-pfälzischen Krankenhäusern ist nach einem Gutachten im Auftrag der gesetzlichen Krankenkassen und Kassenverbände gut. Die derzeitige Krankenhausstruktur im Land sei jedoch geprägt durch viele kleine Standorte, die nur einen geringen Spezialisierungsgrad erreichten, geht aus dem am Mittwoch in Mainz vorgelegten Gutachten des Institutes for Health Care Business GmbH hervor.