Gesundheitsminister Hoch stellt neue Corona-Regeln vor

Mainz Wegen der rasanten Ausbreitung des Coronavirus wird das gesellschaftliche Leben auch in Rheinland-Pfalz für Ungeimpfte eingeschränkt. Die schärferen Regeln für Gastronomie, Freizeiteinrichtungen und Kulturveranstaltungen gelten von Mittwoch an.

Die notwendige neue Corona-Bekämpfungsverordnung verabschiedet das rheinland-pfälzische Kabinett an diesem Dienstag. Gesundheitsminister Clemens Hoch (SPD) stellt die Eckpunkte schon heute in Mainz vor.

Weil die Hospitalisierungsinzidenz über 3 gestiegen ist, gilt künftig die 2G-Regel flächendeckend etwa bei Veranstaltungen, in der Gastronomie, beim Friseur oder in Hotels - also Zutritt nur für Genesene oder Geimpfte. Ausnahmen gibt es für Kinder und Jugendliche. Erfasst werden bei diesem Wert die gemeldeten Krankenhausaufnahmen von Corona-Patienten pro 100.000 Einwohner in einem Sieben-Tage-Zeitraum - auf allen Stationen. Darauf hatten sich Bund und Länder geeinigt.