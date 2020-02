Gesundheitsministerin will Pandemie-Plan überarbeiten

Mainz Die rheinland-pfälzische Gesundheitsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler (SPD) will angesichts einer zunehmenden Zahl von Infektionen mit dem Coronavirus den Pandemie-Plan des Landes überarbeiten.

Dieser sei nach Influenza-Epidemien in der Vergangenheit gut aufgestellt, sagte die Ministerin am Donnerstag dem SWR. Jetzt müsse der Plan an das neuartige Coronavirus angepasst werden.