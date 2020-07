Gesundheitsministerinnen sprechen über Corona-Lage

Perl-Nennig Zu einem Gespräch über die aktuelle Corona-Lage trifft sich heute Mittag die saarländische Gesundheitsministerin Monika Bachmann (CDU) mit ihrer luxemburgischen Amtskollegin Paulette Lenert in Perl-Nennig.

Am Wochenende hat es in Luxemburg insgesamt 216 neue Fälle gegeben. Bislang beläuft sich die Zahl der auf Covid-19 getesteten Personen in Luxemburg auf 6272. Darunter sind 1150 Nicht-Ansässige. In Verbindung mit dem Virus sind 112 Menschen gestorben. Luxemburg erklärt die Zahlen unter anderem damit, dass es in dem Land flächendeckende Testungen gibt. Zudem werden auch Grenzgänger getestet.