Gesundheitsministerkonferenz: Saarland kündigt Anträge an

Das Saarland will bei der Gesundheitsministerkonferenz am 20. und 21. Juni in Düsseldorf zwei Anträge vorlegen. Zum einen geht es um patientenfreundlichere Beipackzettel, zum anderen um Maßnahmen gegen Lieferengpässe bei Medikamenten, wie Gesundheits- und Sozialministerin Monika Bachmann (CDU) am Dienstag in Saarbrücken ankündigte. dpa