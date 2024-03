Krankheiten Gesundheitswesen oft von psychischen Erkrankungen betroffen

Insgesamt lagen die Fehlzeiten aufgrund von Depressionen, Ängsten oder Anpassungsstörungen in Rheinland-Pfalz auf dem hohen Niveau des Vorjahres, wie aus dem DAK-Report hervorgeht. „Positiv ist, dass der stetige und starke Anstieg psychischer Erkrankungen in Rheinland-Pfalz erstmals ausgebremst ist“, sagte der Leiter der DAK-Landesvertretung, Rainer Lange. Die Analyse zeige, dass vor allem Beschäftigte in Branchen mit großer Personalnot mit psychischen Problemen zu kämpfen hätten.