Gesundheitswesen: Wachstum schon vor der Corona-Krise

Bad Ems Kaum ein Bereich des Lebens steht derzeit so im Blickpunkt des öffentlichen Interesses wie das Gesundheitswesen. Doch schon vor der Corona-Pandemie war der Gesundheitsbereich in Rheinland-Pfalz eine Wachstumsbranche mit großer Bedeutung für die Gesamtwirtschaft, wie aus einer Untersuchung des Statistischen Landesamtes hervorgeht.

Mit einem Anteil von 10,0 Prozent des Gesundheitswesens an der Gesamtwirtschaft im Jahr 2019 liegt Rheinland-Pfalz genau im Bundesdurchschnitt. Am höchsten ist dieser Anteil in Schleswig-Holstein (13,8 Prozent), am niedrigsten in Bayern (8,4 Prozent).