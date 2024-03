Medien Geteilte Talkshow-Sendeplätze in Regional-Programmen bei ARD

Am 10. Mai zeigen alle beteiligten Sender die „NDR Talk Show“, der „Kölner Treff“ (WDR) folgt am 6. September, dann „Riverboat“ (MDR) am 8. November und schließlich die Talkshow „3nach9“ (Radio Bremen) am 20. Dezember. Nach der Ausstrahlung sind die Sendungen auch in der ARD Mediathek zu sehen. Es handelt sich bei der punktuellen Zusammenarbeit noch um eine Probephase. In diesem Jahr spart jeder der Sender so mehrere Sendungen der eigenen Talkshow ein.