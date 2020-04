Lockerungen : Geteiltes Echo der Wirtschaft auf Vorgehen in Corona-Krise

Mainz Restaurants und Cafés müssen weiter dicht bleiben, bestimmte Geschäfte dürfen nach Wochen wieder öffnen. Die Meinungen von Wirtschaftsvertretern dazu gehen je nach Branche weit auseinander.



Das Echo aus der rheinland-pfälzischen Wirtschaft auf das weitere Vorgehen in der Corona-Krise ist höchst unterschiedlich ausgefallen. Die Landesvereinigung der Unternehmerverbände (LVU) lobte die Landespolitik grundsätzlich, kritisierte aber im Detail einige Regelungen. Wie der Hotel- und Gaststättenverband Dehoga verwies der LVU auf die großen Probleme im Gastgewerbe, denn Restaurants und Cafés im Land dürfen weiter nicht aufmachen und Hotels keine Touristen beherbergen. Der Dehoga forderte gar eine deutliche Verbesserung der Finanzhilfen für die Branche.

Dehoga-Präsident Gereon Haumann sagte der Deutschen Presse-Agentur: „Die Bundes- und Landesregierung verlangen zum Wohle der Gesundheit der Menschen in Rheinland-Pfalz und Deutschland von unserer Branche ein großes Opfer ab. Die Hotel- und Gaststättenbranche in Rheinland-Pfalz ist bereit, dieses Opfer zu bringen, kann es aus eigenen finanziellen Kräfte jedoch nicht stemmen.“

Erwartet werde nun eine angemessene Soforthilfe, um Betriebe durch die Corona-Zeit zu bringen. Ziel müsse der Erhalt aller Betriebe bleiben. „Wir wollen keine Gaststätte und kein Hotel coronabedingt verlieren.“ Das sei man auch den über 100 000 in der Branche arbeitenden Menschen schuldig. Die bisherigen Hilfen seien vor dem Hintergrund der gestrigen politischen Beschlüsse unzureichend und bedürften dringend einer kurzfristigen Verbesserung, sagte Haumann.

Der tourismuspolitische Sprecher der AfD-Landtagsfraktion, Martin Louis Schmidt, warf der Landesregierung vor, mit zweierlei Maß zu messen. Er hätte sich das Zugeständnis gewünscht, dass auch gastronomische Betriebe unter strengen Abstands- und Hygieneauflagen im Mai wieder aufmachen dürfen. Es sei nicht nachvollziehbar, warum in einem Restaurant oder in einem Café der Schutz vor Corona-Infektionen schlechter gewährleistet sein sollte als in Baumärkten, Friseurgeschäften oder Buchhandlungen.

LVU-Präsident Gerhard Braun sagte, die Politik müsse einen Spagat leisten zwischen Gesundheitsschutz und Lockerungen im wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Leben. „Dieser Spagat ist schmerzhaft, aber insgesamt gelungen.“ Immerhin könnten ab Montag kleinere Ladengeschäfte, der Buch- und der Fahrradhandel und die Autohäuser wieder öffnen. „Das sind wichtige Schritte, um die dazugehörige Produktion wieder ins Laufen zu bringen, vor allem in der Automobilindustrie.“

Die Situation in der Gastronomie, Hotellerie und in der Tagungs-, Event- und Messewirtschaft nannte Braun bedrückend. Diese Branchen bräuchten einen Fahrplan, wann und wie auch sie wieder öffnen könnten. Unverständlich findet Braun, dass die Lockerungen für den Einzelhandel abhängig von der Verkaufsfläche sind. Auch in Rheinland-Pfalz dürfen ab kommende Woche Geschäfte mit einer Fläche von bis zu 800 Quadratmetern wieder aufmachen - das entspricht einem Handball-Spielfeld.

Auch Liliana Gatterer, Präsidentin des Bundes der Selbstständigen Rheinland-Pfalz und Saarland kann diese Begrenzung auf bis zu 800 Quadratmeter nicht ganz verstehen. Und solche kleineren Geschäfte hätten möglicherweise unter strengen Auflagen schon früher wieder aufmachen können. Nichtsdestotrotz sei sie aber froh, dass dieser Teil der Läden nun weitermachen könne. Die müssten Geld in Schutzmaßnahmen stecken, was nicht ganz einfach sei angesichts teils immenser Preise für Masken und Hygieneartikel. Aber sie hoffe auf den Einfallsreichtum der kleinen Unternehmen.

Noch etwas kritischer äußerte sich der Hauptgeschäftsführer des Handelsverbandes Rheinland-Pfalz, Thomas Scherer: „Wir hatten uns mehr erhofft, freuen uns aber auch über kleine Schritte.“ Sie seien ein erster Schritt zur Normalisierung. Nun müssten noch Unklarheiten zu Hygiene- und Zugangsbeschränkungen beseitigt werden, damit es am 20. April unproblematisch losgehen könne.

Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) sagte dem SWR in einem Hörfunkinterview, die Vorgabe für von 800 Quadratmetern beziehe sich auf die Verkaufsfläche und nicht die Gesamtgröße eines Geschäfts. Insofern könnten durchaus auch größere Läden öffnen, indem sie einen Teil der Verkaufsfläche absperrten und so auf 800 Quadratmeter kämen. Das Land werde eine gute Lösung schaffen, ohne die Menschen unnötig zu gefährden. Die jüngsten Beschlüsse fließen in Rheinland-Pfalz in eine neue Fassung der Corona-Bekämpfungsverordnung ein, sie voraussichtlich am Freitag veröffentlicht wird.

Ob ein Geschäft die maximale Flächengröße einhält oder ob dort die Abstandsregeln beachtet werden, das müssen die Kommunen, genauer Ordnungsämter und Gewerbeaufsicht kontrollieren. Der Städte- und Gemeindetag sieht darin eine weitere große Belastung. „Aber es wird machbar sein müssen“, sagte Geschäftsführer Fabian Kirsch der Deutschen Presse-Agentur.

Geschlossen bleiben zumindest in den kommenden Tagen noch Friseursalons. Dreyer hatte am Mittwochabend gesagt, Friseure sollten sich auf unterschiedliche Hygienemaßnahmen vorbereiten und könnten gegebenenfalls ab dem 4. Mai wieder öffnen. Vor denjenigen Menschen, die ihre Haare gerne mal wieder geschnitten bekommen wollten, liege also noch „eine gewisse Durststrecke“, sagte Dreyer.

Guido Wirtz, Vorsitzender Landesinnungsmeister beim Landesverband Friseure und Kosmetik Rheinland erklärte, die Verbände der Branche, Berufsgenossenschaften und Gewerkschaften säßen ihrerseits gerade an einem Hygienekonzept, das Mindeststandards beinhalten solle. Das Konzept werde voraussichtlich kommende Woche fertig sein, sagte Wirtz. Wichtig sei, dass es die Perspektive des 4. Mai gebe.

In der Branche fürchte so mancher um seine Existenz, sagte Wirtz. „Es ist für die Friseure eine schwierige Situation.“ Einige Betriebe hätten kaum Rücklagen, es mache sich die Preis- und Lohnentwicklung der vergangenen Jahre bemerkbar. „Das schlägt uns jetzt um die Ohren.“ Das ganze Ausmaß werde sich erst in einigen Monaten zeigen, vermutlich Mitte oder Ende des Jahres.