Lebensmittel Getränke-Hersteller blicken hoffnungsvoll auf EM-Wochen

Auch Jens Geimer, Geschäftsführender Gesellschafter bei der Westerwald-Brauerei in Hachenburg, nennt das Wetter als wichtigen Faktor. Im Gegensatz zu großen Brauereien sei die Westerwald-Brauerei als kleine Familienbrauerei nicht in der Lage, an den EM-Austragungsorten auf der „großen Fußballbühne“ mitzumischen. Das liege auch daran, dass man das eigene Bier nicht auf Knopfdruck bereitstellen und in die ganze Republik fahren könne. Das eigene Bier brauche stets mindestens sechs Wochen zum Reifen. Man sei aber für die Versorgung der angrenzenden Regionen gut vorbereitet. Von „Kampfpreisen“ hält Geimer nichts, auch ohne „radikale Angebotspreise“ sei bereits ein merkliches Absatzplus zu spüren.