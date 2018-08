später lesen Getreideernte in Rheinland-Pfalz trotz Hitze im Durchschnitt FOTO: Uwe Anspach FOTO: Uwe Anspach Teilen

Die Trockenheit des Hitze-Sommers hat den Bauern in Rheinland-Pfalz nicht so drastisch zugesetzt wie ihren Kollegen in anderen Ländern - auch wenn es vereinzelt größere Ernteausfälle gegeben hat. Die Landwirte hätten mit knapp 1,5 Millionen Tonnen eine durchschnittliche Getreideernte eingefahren, berichtete das Statistische Landesamt am Freitag in Bad Ems. dpa