Bildung GEW fordert mehr Fachkräfte für Grund- und Förderschulen

Das drängendste Problem in den Schulen sei jedoch der Fachkräftemangel, berichtete Hammer. Das gelte in Rheinland-Pfalz ganz besonders für die Grund- und Förderschulen, die Realschulen plus sowie Schwerpunktschulen. Die Landesregierung habe zwar Maßnahmen ergriffen, dass etwa künftig in Koblenz Förderschullehramt studiert werden kann. Bis zur fertigen Ausbildung der Pädagogen dauere es aber noch eine längere Zeit und das reiche alleine nicht aus: Die Zahl der Lehrerinnen und Lehrer, die die bald in den Ruhestand gehen, sei groß. Dazu stiegen die Schülerzahler wieder an.