GEW: Vertretungslehrer werden künftig auch in Ferien bezahlt

Vertretungslehrer in Rheinland-Pfalz werden nach Angaben der Bildungsgewerkschaft GEW künftig generell auch während der Sommerferien bezahlt. Das teilte der Landesverband der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) am Mittwoch in Mainz mit. Bislang seien viele befristete Verträge mit Beginn der großen Ferien ausgelaufen. „Es wurde eine richtige Entscheidung getroffen, weil sie dazu beiträgt, die dringend benötigten Lehrkräfte im Land zu halten“, erklärte der Gewerkschaftsvorsitzende Klaus-Peter Hammer. dpa