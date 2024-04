Sportpolitik Gewalt und Pyro in Stadien: Gipfel mit Verbänden nach EM

Die für den Sport zuständigen Innenminister der Länder wollen Fanrandale und verbotene Pyrotechnik in den Stadien nicht länger hinnehmen. Nach der Fußball-Europameisterschaft (14. Juni bis 14. Juli) soll es ein Spitzengespräch mit dem Deutschen Fußball-Bund (DFB) und der Deutschen Fußball Liga (DFL) geben. Dies kündigte der bayrische Innenminister Joachim Hermann als Vorsitzender der Sportministerkonferenz am Donnerstag in Saarbrücken an. „Wir sind klar der Auffassung, dass die bestehenden, durchaus anerkennenswerten Präventionsansätze des DFB, der DFL und der Vereine nicht ausreichen“, sagte der CSU-Politiker.