Gewalttat von Volkmarsen: Karnevalisten fordern runden Tisch

Besucher stehen beim ökumenischen Gottesdienst an der Kirche St. Marien und umarmen sich. Foto: Swen Pförtner/dpa/Archivbild.

Bexbach/Volkmarsen Nach der Gewalttat im nordhessischen Volkmarsen mit über 60 Verletzten will der Bund Deutscher Karneval (BDK) über künftige Schutzmaßnahmen für Feiernde bei Umzügen reden. Dazu werde ein runder Tisch mit den Innenministerien von Ländern und Bund angestrebt, teilte der Verband am Mittwoch in Bexbach im Saarland mit.



Der BDK sei bemüht, „mit den staatlichen Autoritäten über für die Vereine leistbare Schutzmaßnahmen zu verhandeln, um ein Höchstmaß an Sicherheit zu gewährleisten“. Klar sei aber, „dass es den absoluten Schutz“ nicht geben werde.