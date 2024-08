DFB-Pokal Gewarnt, aber optimistisch: Klose fordert Club-Sieg im Pokal

An eine Fast-Blamage im DFB-Pokal erinnert sich Miroslav Klose noch heute. 2007 wäre er mit dem FC Bayern beinahe in der ersten Runde gegen Wacker Burghausen ausgeschieden. Die Münchner kamen damals dank eines Klose-Treffers in die Verlängerung, im Elfmeterschießen war der Außenseiter nach drei Bayern-Patzern ganz nah dran am Coup. Torwart Oliver Kahn aber rettete den Favoriten mit zwei Paraden. „Somit bist du weitergekommen und letztendlich dann Double-Sieger“, resümierte Klose heute. „Das war so ein Spiel, das zeigt: Es fängt in der ersten Runde an und da musst du sofort da sein.“