Gewehrmunition und Sparbuch mit 41 000 Euro gefunden

Polizisten stehen vor einem Polizeifahrzeug. Foto: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild

Roschbach/Edenkoben Der Eigentümer einer Wohnung in Roschbach im Kreis Südliche Weinstraße hat am Samstagmorgen Gewehrmunition und ein Sparbuch mit 41 000 Euro gefunden. Wie die Polizei in Edenkoben am Sonntag mitteilte, habe der Mann die Gegenstände bei Renovierungsarbeiten im Zuge einer Haushaltsauflösung gefunden und den Fund umgehend bei der Polizei gemeldet.

