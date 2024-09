Personal Gewerkschaft der Polizei fordert mehr Neueinstellungen

Derzeit liege man jährlich bei rund 450 Neueinstellungen, sagte Loth. Wichtig sei zudem die Einstellung von 75 Tarifbeschäftigten und Verwaltungsbeamten pro Jahr. „Neue Aufgaben erfordern neue Dinge“, sagte Loth. Nach dem Anschlag in München am Donnerstag und dem Angriff in Linz am Freitag „scheinen sich die Dinge gefühlt zu beschleunigen“.