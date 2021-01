Gewerkschaft der Polizei kritisiert 15-Kilometer-Regel

Mainz Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) hat die bei der jüngsten Verschärfung der Corona-Maßnahmen eingeführte 15-Kilometer-Regel kritisiert. Gemäß dieser Regelung dürfen sich die Menschen in bestimmten Gebieten für Ausflüge nicht weiter als 15 Kilometer vom Stadtgebiet entfernen.

Als erste Stadt in Rheinland-Pfalz hatte Worms in der vergangenen Woche wegen der hohen Zahl an Corona-Infektionen die 15-Kilometer-Regel in Kraft gesetzt. Sie sieht auch vor, dass Tagestouristen nicht nach Worms kommen dürfen, wenn sie weiter als 15 Kilometer entfernt wohnen. Kontrolliert wurde die Einhaltung der Regeln sowohl vom Ordnungsamt der Stadt als auch von der Polizei.