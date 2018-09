später lesen Gewerkschaft: Lösung bei Neuer Halberg Guss weiter möglich FOTO: Daniel Bockwoldt FOTO: Daniel Bockwoldt Teilen

Nach dem Ablauf eines Ultimatums der IG Metall an die Arbeitgeberseite im Konflikt beim Autozulieferer Neue Halberg Guss (NGH) hält die Gewerkschaft eine Einigung für denkbar. „Nach den vorliegenden Informationen und Erkenntnissen ist es nicht ausgeschlossen, dass in kurzer Frist eine Lösung möglich ist“, teilte die IG Metall nach einen Vorstandstreffen am Montag in Frankfurt mit. dpa