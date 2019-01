später lesen Gewerkschaft sammelt 30 000 Unterschriften für Kita-Personal FOTO: Daniel Bockwoldt FOTO: Daniel Bockwoldt Teilen

Twittern

Teilen



Für mehr Personal an rheinland-pfälzischen Kindertagesstätten haben nach Angaben der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) mehr als 30 000 Beschäftigte unterschrieben. Die Unterschriften sollten am Abend in Trier bei einer Veranstaltung an Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD) übergeben werden, teilte die GEW am Dienstag mit. dpa