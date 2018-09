Gewerkschaft: Streiktag bei Halberg Guss in Saarbrücken

Im zugespitzten Konflikt beim Autozulieferer Neue Halberg Guss (NHG) soll am Mittwoch (19.9.) der Standort Saarbrücken bestreikt werden. Die Gewerkschaft IG Metall habe zu einer 24-stündigen Arbeitsniederlegung aufgerufen, um „den Druck auf eine Lösung“ zu verstärken, sagte ein Sprecher der Gewerkschaft am Dienstag. dpa

Der Streiktag beginne um 6.00 Uhr mit der Frühschicht. Am Vormittag (11.00) seien eine Kundgebung und Demonstrationszug zum saarländischen Landtag in Saarbrücken geplant.

Bereits am Dienstagfrüh waren mehrere hundert Beschäftigte der NHG am Standort Leipzig im Kampf um den Erhalt ihrer Arbeitsplätze in einen eintägigen Streik getreten. Die Geschäftsführung der NHG hatte vergangene Woche das Schlichtungsverfahren um einen Sozialtarifvertrag für gescheitert erklärt. Der Zulieferer von Motorblöcken und Antriebswellen gehört zur bosnisch-deutschen Prevent-Gruppe der Familie Hastor.