Fahrzeugbau Gewerkschaft: „Zweitbeste Lösung“ für Ford Saarlouis

Die IG Metall will ihre Mitglieder bei Ford am 22. Februar abstimmen lassen, ob das Gesamtpaket angenommen wird oder stattdessen ein unbefristeter Arbeitskampf stattfinden soll. Rund 98 Prozent der Ford-Belegschaft gehören der Gewerkschaft an. Falls die Entscheidung positiv ausgehe, werde der Sozialtarifvertrag am 29. Februar in Kraft treten.