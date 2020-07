Gesundheit : Gewerkschaften: Rendite darf bei Kliniken keine Rolle spielen

Im Notfall kommt es auf jede Sekunde an. Gewerkschaften im Land warnen daher, medizinische Versorgung am Profit auszurichten. Foto: dpa/Andreas Arnold

Trier/Mainz DGB und Verdi legen Pläne vor, wie sich Versorgung in den Regionen von Rheinland-Pfalz bessern soll und fordern Lehren aus der Corona-Krise.

Es ist noch gar nicht lange her, als eine Bertelsmann-Studie die Kliniklandschaft in Angst und Schrecken versetzte. Die Stiftung schlug vor, die bundesweit 1400 Krankenhäuser auf deutlich unter 600 einzustampfen. Dann kam die Corona-Krise. Gewerkschaften in Rheinland-Pfalz fordern nun, aus den vergangenen Monaten die Lehren zu ziehen und die medizinische Versorgung in den einzelnen Regionen des Landes nachhaltig zu sichern.

Dietmar Muscheid, Landeschef des Deutschen Gewerkschaftsbundes, spricht davon, dass die Zahl der Kliniken in Rheinland-Pfalz seit 1990 von 115 auf 83 gesunken sei. Er kritisiert vor allem die steigende Übernahme durch private Betreiber und fordert den Staat auf, die Vorsorge stärker in die Hand zu nehmen. „Wir müssen endlich die ideologische Barriere durchbrechen, dass die Rendite die Medizin an den Rand drängt und die Betriebswirtschaftslehre das Gesundheitswesen dominiert“, sagte Dietmar Muscheid am Donnerstag in Mainz.

Gemeinsam mit Verdi fordert der DGB das Land auf, einen Masterplan zu erstellen, um zu ermitteln, welche Versorgung es in den großen Regionen braucht. Wissenschaftlich solle die Mainzer Unimedizin ein solches Projekt begleiten, das regionale Gesundheitskonferenzen brauche und den räumlichen Bedarf von Krankenhäusern, Fachabteilungen, Betten, Notaufnahmen, Intensivstationen, Beatmungsgeräten und Anfahrtswegen frei von Kosten prüfen müsse.

Als Ziel nennen die Gewerkschaften die Gründung von Gesellschaften in den fünf regionalen Versorgungsgebieten, von denen eins Trier ist. Diese dürften keinem privaten Träger überlassen werden. Wo es im ländlichen Raum an den nötigen Medizinern fehle, müsse die fachärztliche, ambulante Versorgung deutlich besser in Krankenhäuser eingebunden und finanziert werden. Für Pfleger, von denen nach Schätzungen bundesweit 70 000 in deutschen Kliniken fehlen, fordern die Gewerkschaften einen einheitlichen Tarifvertrag.

Die Gewerkschaften erwarten auch vom Bund, das umstrittene DRG-System der Krankenhausfinanzierung zu ändern und Kliniken damit nicht in einem Wettstreit um hohe Fallpauschalen für besonders hochpreisige Eingriffe buhlen zu lassen. Jedes Krankenhaus brauche auch ein sicheres Budget, um Betten und Geräte vorzuhalten.

Michael Quetting, Pflegebeauftragter von Verdi, sagt: „Deutschland hat die Corona-Krise gut gemeistert, weil große Teile des DRG-Systems außer Kraft gesetzt worden sind. Plötzlich sind Betten aufgestockt und bezahlt worden, auch wenn sie leer standen“, sagt er.

Der Struktur, sich an Erlösen zu orientieren, könne sich auch der netteste kommunale oder kirchliche Träger nicht entziehen. „Sie können nur mit den Wölfen tanzen“, so Quetting.