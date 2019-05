Europawahl : Gewerkschaften und Unternehmer warnen vor Wahl der AfD

Trier/Mainz Verbände im Land rufen gemeinsam auf, europafeindlichen Parteien die Stimme zu verweigern. Sie fürchten einen deutschen Austritt aus der EU. Die AfD kritisiert die Aktion.

Unternehmer und Gewerkschafter in Rheinland-Pfalz warnen, dass die EU nach der Europawahl populistischen Kräften in die Hände fällt. Im Land ziehen die alten Klassenfeinde daher vor dem 26. Mai an einem Strang und sprechen sich erstmals in ihrer Geschichte gemeinsam gegen die Wahl einer populistischen Partei aus. In Rheinland-Pfalz nennen die Landesvereinigung der Unternehmerverbände (LVU) und der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) in einem Interview mit unserer Zeitung dabei die AfD.