später lesen Gewinn von Leifheit schrumpft: Umsatz fast stabil FOTO: Thomas Frey FOTO: Thomas Frey Teilen

Twittern

Teilen



Der Gewinn des Haushaltswaren-Herstellers Leifheit ist 2017 gesunken. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) verringerte sich nach vorläufigen Zahlen um voraussichtlich zwei bis drei Millionen Euro im Vergleich zum Vorjahreswert von 22,1 Millionen Euro, wie das Unternehmen am Donnerstag in Nassau an der Lahn mitteilte. Den Umsatz konnte Leifheit mit 236,8 Millionen Euro im Geschäftsjahr 2017 fast stabil halten - 2016 waren es 237,1 Millionen Euro gewesen. Das Traditionsunternehmen im Rhein-Lahn-Kreis produziert zum Beispiel Wäschespinnen, Bodenwischer und Waagen. dpa