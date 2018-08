später lesen Gewitter bringen Abkühlung: Starkregen und Hagel möglich Teilen

Twittern

Teilen



Nach der Hitze der vergangenen Tage bringen Gewitter und Regen in Rheinland-Pfalz und dem Saarland nach und nach Abkühlung. Teilweise kann es auch zu Starkregen und Hagel kommen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Mittwoch in Offenbach mitteilte. dpa