Gewitter: Hochwasser an kleinen Gewässern möglich

Saarbrücken Die angekündigten Gewitter am Wochenende werden voraussichtlich die Wasserstände im Einzugsgebiet der Saar ansteigen lassen. Das teilte das Landesamt für Umwelt- und Arbeitsschutz (LUA) am Samstag in Saarbrücken mit.

Von dpa

Weil die Starkniederschläge nur örtlich auftreten, sei hingegen ein Hochwasser an mittleren und großen Flüssen nicht wahrscheinlich. Eine genaue Lokalisierung der Schwerpunkte, wird demnach nur sehr kurzfristig möglich sein. Das LUA bittet darum, die Warnhinweise des Deutschen Wetterdiensts (DWD) zu beachten.