Warnung des Wetterdienstes Gewitter in Trier: Weinstand beschädigt, eine Person verletzt (Update/Fotos)

In Trier kracht es um 20 Uhr ordentlich, Blitze sind am Himmel zu sehen. Auf dem Hauptmarkt ist der Wind zu stark für die Abdeckung des Weinstands: Ein Video in sozialen Medien zeigt, wie das Dach vom Wind umgeworfen wird. Später fotografiert ein Passant das umgestürzte Dach am Boden.