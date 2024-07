Wetterbericht Gewitter in Rheinland-Pfalz und im Saarland erwartet

Die Regenfälle breiten sich laut der Vorhersage im Verlauf des Tages auch auf den Südosten der Region aus. Die Höchstwerte liegen demnach zwischen 21 Grad in der Hocheifel und 27 Grad in der Vorderpfalz. In der Nacht zum Mittwoch soll es zunächst noch schauern, die Temperaturen sinken demnach auf 14 bis 10 Grad.