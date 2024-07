Eine Person verletzt Nach Gewitter in Trier: Weinstand bleibt vorerst geschlossen (Fotos)

Update · Am Montagabend ist ein Unwetter über die Region gezogen. Trier wurde am schwersten getroffen. So wurde das Dach des Weinstands am Hauptmarkt beschädigt – mit Konsequenzen für Aussteller und Weintrinker.

16.07.2024 , 07:39 Uhr

Von Florian Blaes