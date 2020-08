Gewitter und Regenschauer in Rheinland-Pfalz und Saarland

Mainz/Saarbrücken Bei weiterhin heißen Temperaturen erwartet die Menschen in Rheinland-Pfalz und dem Saarland am Mittwoch wechselhaftes Wetter. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, beginnt der Tag sonnig, später ziehen aber Wolken auf.

In der Nacht zum Donnerstag sinken die Temperaturen auf 21 bis 18 Grad. Laut Vorhersage sind auch am Donnerstag Gewitter und Regen möglich. Die Temperaturen liegen zwischen 31 und 34 Grad. Laut DWD kann es am Freitag und Samstag regnen und gewittern. Die Höchstwerte liegen an beiden Tagen bei 30 Grad.