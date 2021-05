Gewitter und Schauer in Rheinland-Pfalz und dem Saarland

Offenbach Wind mit teils kräftigen Schauern und einzelnen Gewittern: Das erwartet die Menschen am Dienstag in Rheinland-Pfalz und dem Saarland. Vereinzelt kann es sogar zu Sturmböen und kleinkörnigem Hagel kommen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilte.

Bei mäßigem bis frischem Südwestwind mit starken bis stürmischen Böen liegen die Höchsttemperaturen zwischen 12 und 16 Grad. In den Hochlagen wird es bis zu 10 Grad. In der Nacht zum Mittwoch kommt es zu wechselnder bis starker Bewölkung und zeitweise schauerartigem Regen. Außerdem kommt es zu einem Temperaturrückgang auf 9 bis 5 Grad.