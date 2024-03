Mehr Patienten in den Notaufnahmen Diskussion über Bereitschaftszentralen: Gibt es noch ausreichend Ärzte für die Dienste?

Zumeist kommt es abends oder nachts, oft auch am Wochenende – dann, wenn die Arztpraxen geschlossen sind: Man selbst oder eines der Kinder hat hohes Fieber, fühlt sich richtig krank. Wer in solchen Fällen ärztliche Hilfe benötigt hat, konnte bis Ende vergangenen Jahres in eine Bereitschaftsdienstpraxis gehen, die meistens in Krankenhäusern angesiedelt ist.