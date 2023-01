Getränke : Eifeler schäumen: In den USA gibt’s „Bit“ zum Selberbrauen

Na denn Prost! In den USA gibt es angeblich über eine Million Hobbybrauer. Foto: Getty Images/iStockphoto/yoglimogli

Bitburger Es gibt fast nichts, was es nicht gibt. Jetzt angeblich sogar Bitburger Pils im praktischen Heimbrauset. Das Homebrew-Kit bietet eine Firma in den USA an. Mit Wissen der Bitburger Brauerei? Und gibt es solche Pläne womöglich auch in Deutschland? Wir haben nachgefragt.

Ist es ein Fake, oder gibt es das wirklich? Ein texanisches Unternehmen bietet auf seiner Internetseite Bitburger Pils zum Selberbrauen an. Für rund 40 Dollar (38 Euro) können Hobbybrauer bei der Firma Austin Homebrew Supply unter drei Sets wählen, in denen die Zutaten für das bekannte Pils aus der Eifel enthalten sein sollen.

Die Kunden scheinen begeistert. „Das ist eines meiner absoluten Lieblingsbiere“, schreibt ein Hobbybrauer, dessen Kumpel nach seinen Angaben einst auf der 1994 geräumten US-Airbase Bitburg stationiert war und das Bier von daher gut kenne. „Es ist ein sehr guter Abklatsch“, schwärmt der Kunde. „Eine sehr gute Bit-Nachbildung“, lobt ein anderer. „Ich werde es wieder brauen!“

Geht es nach den Verantwortlichen der Bitburger Brauerei, wird der Hobbybrauer dazu allerdings bald keine Gelegenheit mehr haben. Wie eine Sprecherin auf Anfrage unserer Redaktion sagte, sind die in den Vereinigten Staaten angebotenen Heimbrausets mit dem Markennamen Bitburger Premium Pilsener „weder von uns autorisiert, noch enthalten sie Originalzutaten für ein Bitburger Pils“. Es gebe auch keine Lizenzen oder andere Autorisierungen von der Bitburger, um das Eifeler Pils zu brauen. „Insofern werden hier unser Marken- sowie unser Unternehmensname missbräuchlich und ohne unser Wissen eingesetzt“, schimpft die Sprecherin. Aus diesem Grund habe das Unternehmen auch jetzt seine amerikanischen Anwälte eingeschaltet, um gegen das Fake-Bitburger vorzugehen.

Die demnächst wieder vom Markt verschwindende Bit-Kopie ist kein Einzelfall. Wer sich im Internet auf die Suche begibt, stößt dort auf eine ganze Reihe sogenannter Klonbierrezepte, in denen alle Zutaten aufgelistet sind, um das geliebte Bier möglichst originalgetreu nachbrauen zu können.

Am Ende stellen viele Hobbybrauer dann aber fest, dass das Eigengebraute doch irgendwie anders schmeckt als das Original. Spätestens dann merken die Nachahmer auch, dass mit der angegebenen Zutatenliste, der Dosierung oder den Brauanweisungen irgend etwas nicht stimmen kann.