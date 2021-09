Gies fordert zügigen Aufbau eines modernen Warnsystems

Bad Neuenahr-Ahrweiler Der amtierende Verwaltungschef des von der Flutkatastrophe im Juli besonders betroffenen Landkreises Ahrweiler hat die schnelle Errichtung eines modernen Warnsystems für die dortige Bevölkerung gefordert.

In einem Brief an Innenminister Roger Lewentz (SPD) sprach sich der stellvertretende Landrat Horst Gies (CDU) für eine entsprechende Sonderförderung des Landes aus. „Neben der Warnung beispielsweise durch app-basierte Lösungen oder Durchsagen per Lautsprecher gilt die Warnung mittels Sirenen noch immer als eine der einfachsten und zugleich in der Fläche effektivsten Varianten“, sagte Gies am Donnerstag.