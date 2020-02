Ginsheimer Althrein durch Dieselkraftstoff verunreinigt

Eine Kelle mit der Aufschrift "Einsatz Feuerwehr". Foto: Armin Weigel/dpa/Archivbild.

Ginsheim-Gustavsburg Weil ein Mann versehentlich Trinkwasser in den Tank seines Sportbootes gefüllt hat, ist Dieselkraftstoff ausgetreten und in den Altrhein bei Ginsheim-Gustavsburg (Kreis Groß-Gerau) gelangt. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, sei der Dieselkraftstoff am Mittwochabend über die Tankentlüftung ausgetreten.



