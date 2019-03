später lesen Gipfelpräsident Hans: „Grenzregionen sind Chancen-Regionen“ Teilen

Zum Auftakt der saarländischen Gipfelpräsidentschaft haben Vertreter der Länder in Saarbrücken auf den besonderen Stellenwert der Großregion hingewiesen. Gerade in Zeiten, in denen EU-kritische Kräfte an Zustimmung gewönnen, komme den Grenzregionen eine besondere Bedeutung zu, sagte der saarländische Europaminister Peter Strobel (CDU) am Montag. Von Katja Sponholz, dpa