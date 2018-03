später lesen Glättegefahr am Wochenende FOTO: Patrick Seeger FOTO: Patrick Seeger Teilen

Glatt und rutschig könnte es für Autofahrer in Rheinland-Pfalz werden: Am Freitag ziehen vom Saarland her Wolken auf und bringen Schnee. Wie ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes am Donnerstag sagte, fällt in der Nacht auf Samstag vielerorts Schnee und es müsse mit Glatteis auf den Straßen gerechnet werden. Die Schneemengen fallen aber nicht sonderlich hoch aus, mit ein bis vier Zentimetern sei zu rechnen. Nach den Minusgeraden der vergangenen Tage sollen die Temperaturen am Samstag wieder in den positiven Bereich steigen, tagsüber seien 5 bis 7 Grad wahrscheinlich. dpa