Glättegefahr in Rheinland-Pfalz und im Saarland

Mindestens bis zum Samstagmorgen ist auf den Straßen in Rheinland-Pfalz und im Saarland wegen Glätte Vorsicht geboten. Bei Tiefstwerten unter 0 Grad kann es rutschig werden, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach am Mittwoch mitteilte. dpa