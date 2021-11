Konferenz in Glasgow : Klimagipfel: Trierer Umweltschützer äußert sich kritisch

Trier/Glasgow Die katastrophalen Folgen der Klimaerwärmung sind auch in der Region zu spüren. Der Trierer Klimaschützer Henry Hofmann fordert von den Politikern, die aktuell in Glasgow verhandeln, mehr Ehrlichkeit. Und mehr Taten.

Klimaaktivisten fordern von der COP26: Weniger Worte, mehr Taten!

Aktivisten in aller Welt beobachten kritisch, was in Glasgow passiert. Unter ihnen auch Henry Hofmann aus Trier, der sowohl bei Fridays for Future als auch bei Extinction Rebellion aktiv ist. „Es wird viel geredet und umgesetzt wird wenig“, kritisiert er. Fast keines der beteiligten Länder habe seit 2015 ein Konzept vorgelegt, wie das 1,5-Grad-Ziel erreicht werden kann. „Boris Johnson hat geredet wie auf einer Fridays-for-Future-Demo. Er tut so, als hätte er das Ausmaß des Problems verstanden“, sagt Hofmann über den britischen Premier. Er wünsche sich neben Taten einen ehrlichen Umgang mit der Klimakrise. Johnson war in Kritik geraten, weil er kurz nach seiner Rede in einen Privatjet stieg und zu einem Dinner in einem exklusiven Club in London flog, wo er sich Medienberichten zufolge mit einem bekennenden Klimaskeptiker traf.