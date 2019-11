Wetter : Glatte Straßen in Rheinland-Pfalz und dem Saarland erwartet

Leichter Frost ist auf Gräsern zu sehen. Foto: Nicolas Armer/dpa/Archivbild.

Offenbach Das Wochenende wird in Rheinland-Pfalz und dem Saarland überwiegend trocken und frostig. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilte, können die Temperaturen in den Nächten auf -2 Grad absinken, in der Eifel sind -4 Grad möglich.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

Auf den Straßen sei deshalb mit Frost und Glätte zu rechnen.

Auch tagsüber steigen die Temperaturen kaum an. Laut DWD-Prognose sind am Freitag maximal 6 bis 8 Grad möglich, im Bergland höchstens 4 Grad. Dazu bleibt es bewölkt und überwiegend trocken. Im Westerwald kann es nach Einschätzung der DWD-Meteorologen nachts etwas Niederschlag geben, der bei einer Höhe über 600 Metern auch als Schnee herunterrieseln kann.