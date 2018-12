später lesen Glatte Straßen in Rheinland-Pfalz und dem Saarland FOTO: Nicolas Armer FOTO: Nicolas Armer Teilen

Twittern

Teilen



Autofahrer in Rheinland-Pfalz und dem Saarland müssen am Mittwochmorgen mit Frost, Nebel und Glätte rechnen. Bei Temperaturen von örtlich minus drei Grad könne es auf den Straßen glatt werden, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach am Morgen mit. dpa