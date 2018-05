später lesen Gleitschirmflieger aus Baumkrone gerettet FOTO: Stefan Puchner FOTO: Stefan Puchner Teilen

Nach einer Notlandung ist ein Gleitschirmflieger von Höhenrettern im Landkreis Bad Kreuznach aus einer Baumkrone gerettet worden. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, war der 51-Jährige am Donnerstagabend kurz nach dem Start in einem Wald notgelandet und konnte sich nicht mehr befreien. Er hing mit seinem Schirm in der Krone einer Buche in etwa 25 Metern Höhe fest. Der Pilot blieb laut Polizei unverletzt. Auch sein Gleitschirm blieb nach ersten Erkenntnissen unbeschädigt. dpa