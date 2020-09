Globaler „Klimastreik“: Aktionen auch in Rheinland-Pfalz

Aktivisten der Bewegung "Fridays for future" halten ein Banner. Foto: Ulrich Perrey/dpa/Archivbild

Mainz Nach monatelanger Corona-Pause wollen die Klimaschutzaktivisten der Schulstreikbewegung Fridays for Future an diesem Freitag wieder in Rheinland-Pfalz demonstrieren. Aktionen unter dem Motto „Kein Grad weiter“ sind unter anderem in Mainz, Bad Kreuznach, Koblenz, Trier, Idar-Oberstein, Worms, Frankenthal, Bad Dürkheim und Ludwigshafen geplant.

Bundesweit sind mehr als 190 Aktionen zum „weltweiten Klimastreik“ angekündigt, die von 55 Organisationen, Verbänden und Initiativen unterstützt werden.