Mode : Glööckler fordert von Branche mehr Fantasie: Modeschau

Wien/Kirchheim Modeschöpfer Harald Glööckler (57) hat von der Branche deutlich mehr Mut und Fantasie gefordert. „Das ist notwendiger denn je. Alles scheint gleich, vieles ist fade“, sagte Glööckler der Deutschen Presse-Agentur.

Mit Blick zurück sagte Glööckler, er habe als erster Künstler „wirkliche Mode“ ins Teleshopping gebracht. „Das war Couture und nicht nur ein T-Shirt in drei Größen. Das waren auch schicke Schnitte in größeren Größen für Damen.“ Er habe sein ganzes Leben der Schönheit und Eleganz der Frauen verschrieben. „Und das wird auch bis zum Ende so bleiben.“ Glööckler wurde in Maulbronn in Baden-Württemberg geboren und lebt in Kirchheim in Rheinland-Pfalz.