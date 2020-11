Glückliches Remis: 1. FC Magdeburg 1:1 in Kaiserslauten

Ein Ball geht ins Netz. Foto: Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Kaiserslautern Der 1. FC Magdeburg bleibt in der 3. Liga auf einem Abstiegsplatz hängen. Am zehnten Spieltag kam der der FCM im Kellerduell beim 1. FC Kaiserslautern zu einem glücklichen 1:1 (0:0)-Unentschieden. Marvin Pourié (48.) hatte die Hausherren am Samstag im Fritz-Walter-Stadion in Führung gebracht, Andreas Müller schaffte nur sechs Minuten später den Ausgleich.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

Magdeburg begann taktisch wie beim 2:1-Erfolg gegen den FC Bayern München II, musste allerdings mit gut pressenden Gastgebern zurecht kommen, die im Laufe der ersten Halbzeit immer mehr das Spiel kontrollierten, ohne selbst ihre Chancen zu nutzen.