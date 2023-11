Zufriedenheit in Deutschland Nach Inflation und Corona geht’s aufwärts - aber Rheinland-Pfalz hinkt hinterher

Bundesweit am zufriedensten sind laut aktuellem „Glücksatlas“ wie in den Jahren zuvor die Menschen in Schleswig-Holstein (7,21 Punkte), gefolgt von jenen in Hamburg und in Bayern. Schlusslichter sind weiterhin das Saarland (6,21 Punkte) und Mecklenburg-Vorpommern (6,19 Punkte).